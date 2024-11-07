Elazığ’da halk ekmeğe yoğun ilgi

Kaynak: İHA
Elazığ’da halk ekmeğe yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve bugün resmi açılışı yapılacak olan Halk Ekmek Fabrikasında üretim başlarken, vatandaşlar ilk günden 7 liradan satılan ekmeğe yoğun ilgi gösterdi.

Vatandaşların kaliteli, hesaplı ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Üretim Tesisinde ilk ekmekler çıktı. 7 liradan satışa sunulan ekmekler, toplam 52 satış noktasından vatandaşın sofrasına ulaştırılacak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Kültür Park ve Halk Ekmek Üretim Tesisi olmak üzere Elazığ Belediyesi'ne ait 4 noktada satışı gerçekleştirilecek olan halk ekmeklerin kentin çeşitli bölgelerindeki 48 adet büfede de satışı yapılacak. Kültür Park'ta sabah saatlerinde ekmek satışları başlarken, vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.

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