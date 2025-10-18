Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Gökdere Köyü’nde doğa, alışılmadık bir sürprizle karşılaştı. Normalde ilkbaharda çiçek açıp yazın meyve veren elma ve armut ağaçları, Ekim ayında yeniden çiçeklendi. Daha da şaşırtıcı olan, bazı ağaçların çiçeklenmenin ötesine geçerek meyve üretmesi oldu.

Köy sakini Sirac Polat, “Ağaçlar çiçek açtı, tutmaz dedik ama meyve de vermeye başladı. Allah’ın hikmeti, çok sayıda meyve tuttu,” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Uzmanlar, bu olağanüstü durumun iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Mevsim geçişlerinde yaşanan sıcaklık dalgalanmaları, bitkilerin doğal döngüsünü bozarak ikinci bir çiçeklenme dönemine yol açabiliyor. Meteorolojik verilere göre, sonbaharda yaşanan sıcak hava dalgaları, ağaçların yeniden uyanmasına neden oluyor.

Bu durum, tarım ve ekosistem üzerinde uzun vadeli etkiler yaratabilir. Çiftçiler, bu tür anomalilerin ürün verimini nasıl etkileyeceği konusunda endişeli. Palu’daki bu olay, iklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.