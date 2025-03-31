Elazığ’da hırsızın sinsi planı tuttu! 7 saat sonra gelerek çaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da hırsızın sinsi planı tuttu! 7 saat sonra gelerek çaldı

Elazığ'da bayramın birinci günü, bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin girdiği apartman dairesinde önce keşif yaptığı, 7 saat sonra tekrar geldiği dairenin önündeki botu çaldığı görülüyor.

Elazığ'da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişinin girdiği apartman dairesinde önce keşif yaptığı, yaklaşık 7 saat sonra tekrar geldiği dairenin önündeki botu çaldığı görülüyor.

Elazığ'da bayramın birinci günü, Çatalçeşme Mahallesi'nde bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatlice incelediği görüldü. Saat 13.20 sıralarında daire önünde bir bot fark eden şahıs, yaklaşık 7 saat sonra aynı noktaya geri dönerek botu çalıp olay yerinden uzaklaşıyor.

Elazığ’da hırsızın planı tuttu! 7 saat sonra gelerek çaldı

Elazığ’da hırsızın planı tuttu! 7 saat sonra gelerek çaldı

Elazığ’da hırsızın planı tuttu! 7 saat sonra gelerek çaldı

Elazığ’da hırsızın planı tuttu! 7 saat sonra gelerek çaldı

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