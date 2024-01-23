Elazığ'da kaçak göçmen operasyonu

Kaynak: İHA
Elazığ'da kaçak göçmen operasyonu
Elazığ’da polis ekiplerinin düzenlediği kaçak göçmen operasyonunda yakalanan 1 kaçak göçmen tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapmış olan kaçak sığınmacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, çevre illerden Elazığ’a gelen araçlara yönelik yapılan rutin kontrollerde bir araç içerisinde bulunan 28 yaşındaki şüphelinin incelenmesi sonucunda, para karşılığı yabancı uyruklu şahısları Türkiye içinde bir yere naklettiği tespit edilen A.A.H. isimli şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaçak yollardan ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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