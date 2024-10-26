Elazığ’da kahvehaneye silahlı saldırı: 2 yaralı



Olay, Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında 2 kişi yaralandı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kaçan şüpheli veya şüpheleri yakalanması için çalışma başlattı.