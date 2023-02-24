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Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Elazığ'da dün kamyonetin çarptığı otomobilin, karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada ölü sayısı; hastanede  kurtarılamayarak hayatını kaybeden Cemile Yıldırım ile 2’ye yükseldi. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 19:45
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Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Elazığ'da kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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(DHA) - Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Elazığ- Malatya karayolu Gülmahmut köyü mevkisinde meydana geldi.

A.K. (54) yönetimindeki 44 PD 439 plakalı kamyonet, Yolçatı Kavşağı çıkışında, Mehmet Ertan Denizol'un (61) kullandığı 06 GSV 06 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de karşı şeride geçerek Ş.Y. (48) yönetimindeki 49 AAT 904 plakalı otomobille çarpıştı.

49 AAT 904 plakalı otomobil, bariyere çarparak ters döndü. Kazada Mehmet Ertan Denizol, hayatını kaybederken, A.K. Ş.Y. ve C.Ş. ile Cemile Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, Mehmet Ertan Denizol’un cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Cemile Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

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