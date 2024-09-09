Elazığ'da kanlı hesaplaşma: Polisin durdurduğu araçtan ceset çıktı

Aralarında husumet bulunan iki grup, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı kafe önünde karşı karşıya geldi. Araçla gelen üç kişi, karşı gruba ateş açtı. Saldırıya uğrayan taraf da silahla karşılık verince ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Çatışmanın ardından araçla kaçan saldırganlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol üzerindeki uygulaması sırasında durduruldu.

Polisler aracın arka kapısını açtığında, Bekir Tokluk isimli bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Tokluk’un çatışma sırasında karşı taraftan gelen kurşunlarla hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak araçtaki iki kişi ve toplamda dört kişi gözaltına alındı.

Bekir Tokluk’un cansız bedeni, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.

ÖLÜMDEN ÖNCE DİKKET ÇEKEN PAYLAŞIM

Hayatını kaybeden Bekir Tokluk’un sosyal medya hesabında paylaştığı son mesaj ise dikkat çekti: "Bazı denk gelişler ölümcüldür, zamanla anlayacaksınız."