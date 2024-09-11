Elazığ’da kavunun küçüklüğünü görenler inanamadı

Elazığ'da halk arasında kokusuyla dikkat çeken ve şamama kavunun küçüklüğü dikkat çekti.

Elazığ'da elma büyüklüğünde, parfüm kadar etkili mis gibi kokmasıyla halk arasında büyük bir ilgi gören şamama kavunu tezgahlarda ilgi görüyor. Eskiden evlerin birçok noktasına asılan ,elbiselerin arasına konulan ve gelin çeyizlerine eklenen kokulu bıldırcın yumurtası büyüklüğündeki süs kavununu görenler ise inanamadı.

Parlak sarı kabuğu üzerinde zikzaklar oluşturan kırmızı çizgileri ile göz dolduran küçük kavunu alan bir vatandaş, hatıra olarak saklayacağını ve ilk defa böyle küçük bir kavun gördüğünü söyledi.