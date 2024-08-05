Elazığ'da kaza: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ'da kaza: 6 yaralı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Elazığ'da kaza: 6 yaralı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Merkeze bağlı Örençay Köyü girişinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, A.A.Y. idaresindeki 23 HF 500 plakalı otomobil ile İ.G. idaresindeki 23 ACA 467 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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