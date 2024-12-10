Elazığ’da kaza: Önce araca, sonrada binanın duvarına çarptı. 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da kaza: Önce araca, sonrada binanın duvarına çarptı. 2 yaralı

Elazığ’da bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki araca çarptı daha sonrada binaya çarparak durdu. Kazada biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza, Abdullahpaşa Mahallesi 266. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 ABG 485 plakalı otomobil, park halindeki 06 DT 1335 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra binanın duvarına çarptı. Kazada duvar kısmen içeri çökerken, araçta bulunan biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılan tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da kaza: Önce araca, sonrada binanın duvarına çarptı. 2 yaralı

Elazığ’da kaza: Önce araca, sonrada binanın duvarına çarptı. 2 yaralı

Elazığ’da kaza: Önce araca, sonrada binanın duvarına çarptı. 2 yaralı

Son Haberler
Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor
Çekya'nın dış ticaretinde tarihi rekor
Okan Buruk’un tek eksiği Avrupa’da kupa
Okan Buruk’un tek eksiği Avrupa’da kupa
Hızlı çalışan değil zamanında çalışan kazanıyor... Uzmanlar anlatıyor...
Hızlı çalışan değil zamanında çalışan kazanıyor... Uzmanlar anlatıyor...
Erzincan Emniyeti 47 şehidi unutmadı
Erzincan Emniyeti 47 şehidi unutmadı
Erzurum'da sis ve buzlama zincirleme kaza getirdi: 13 araç birbirine girdi
Sis ve buzlama zincirleme kaza getirdi: 13 araç birbirine girdi