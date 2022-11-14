﻿Kendini yakan kadını komşuları söndürdü

İHA'nın haberine göre, olay, İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ruhsal sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evde kimse olmadığı sırada bodrum kata inerek kendi ateşe verdi.

Durumu fark eden komşuları, müdahale ederek kadını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.