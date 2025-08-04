Elazığ'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı!

Kaynak: Haber Merkezi
Elazığ'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı!

Başkan Şerifoğlu öncülüğünde Elazığ’da kentsel dönüşümün ilk temeli sarayatik mahallesinde atıldı.

Maide POLAT - ELAZIĞ / YENİÇAĞ

Kentsel dönüşümün hızlandırılması amacıyla geçen sene Eylül ayında açılan kentsel dönüşüm ofisi meyvelerini vermeye başladı. Sarayatik, çarşı ve akpınar mahallelerinde toplam 19 adada 1539 adet bağımsız bölüm için talep oluşturuldu. Yüzde 70 çoğunluğu toplayabilen 115 parsel için imar çalışmaları başlatıldı. Nitekim ilk temel bu hafta Sarayatik mahallesinde atılacak.

Sarayatik mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu verdiği demeçte başlatılan çalışma için “Elazığ belediyesinin başlatmış olduğu kentsel dönüşüm kapsamında ilk temel bu hafta mahallemizde atılıyor. Cemil Meriç Caddesindeki 56 daire ve dükkandan oluşan çalışma mahallemize renk katacak” bunları söyledi

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