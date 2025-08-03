Elazığ’da korkunç kaza: 1’i ağır 6 yaralı var

Kaynak: İHA
Elazığ’da korkunç kaza: 1’i ağır 6 yaralı var

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 07 ANR 188 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

Elazığ’da korkunç kaza: 1’i ağır 6 yaralı var

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