Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

Elazığ-Bingöl karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç şarampole uçtu. Kazada 4 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yoluüstü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 03 AAT 506 plakalı hafif ticari araç, şarampole uçtu.

Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören ve ilk müdahaleyi yapan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

Elazığ’da korkunç kaza! Araç şarampole uçtu: Yaralılar savruldu

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