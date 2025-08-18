Elazığ'da korkutan arazi yangını

Elazığ'da korkutan arazi yangını

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kovancılar ilçesi Gedikyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde nedeni henüz bilinmeyen bir sebeple arazide yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

