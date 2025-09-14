Elazığ’da korkutan deprem!

Alp- Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de neredeyse hemen her gün bir şehir sallanıyor.

Elazığ'da saat 13.29’da merkez üssü Sivrice olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan verilere göre depremin büyüklüğü 3.4 olurken, derinliği ise 7.95 km olarak açıklandı.

Depremde ölen ya da yaralanan olmazken halk panik yaşadı.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan Elazığ dahil 11 ili yıkan depremlerde 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce insan evsiz kalmıştı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerde Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 37 olmuştu... Deprem bölgelerinde evleri yıkılan ve imkanı olmayan vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Yatkililer vatandaşları can ve mal güvenlikleri için sağlam binalarda oturmaları konusunda sık sık uyarıyor.