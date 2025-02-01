Elazığ'da korkutan yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Kaynak: DHA
Elazığ'da korkutan yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Elazığ'da vatandaşları korkutan bir yangın meydana geldi. Lokantanın baca kısmında çıkan yangın, üst kattaki kurs merkezinin öğrencilerini tedirgin etti. Öğrenciler tahliye edilirken, itfaiye kısa sürede yetişti.

Elazığ Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak'taki bir lokantanın baca kısmında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Lokantanın üst kısmında bulunan kurs merkezini saran dumanlar, öğrencilerde tedirginliğe neden oldu.

Öğrenciler tahliye edilirken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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'DUMAN KOKUSU GELDİ'

Öğrencilerden Mustafa Kuzu, "Kurs merkezinde ders çalışıyorduk, duman kokusu geldi.

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Fakat bizim kurs merkezi ile ilgili bir durum yoktu. Alt katta bulunan lokantadan dolayı yangın meydana gelmiş diye biliyorum.

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Bacadan çıkmış. Önemli bir durum yok ama tedbir amaçlı boşalttık" dedi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Elazığ'da korkutan yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Elazığ'da korkutan yangın: Öğrenciler tahliye edildi

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