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Faciaya kıl payı! Kupası açılan kamyonet çocuk parkına daldı

Elazığ'da kupa kısmı açılan kamyonet, kontrolden çıkarak çocuk parkına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:12
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Elazığ'da kupa kısmı açılan kamyonet kontrolden çıkarak çocuk parkına girdi. Sürücünün yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Faciaya kıl payı! Kupası açılan kamyonet çocuk parkına daldı
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Kaza, sabah saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi 287. Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeyken kupa kısmı açılan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak hızla ileride bulunan çocuk parkına girdi. Kimsenin bulunmadığı çocuk parkında, sürücü yaralandı. İhbar üzerine parka sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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