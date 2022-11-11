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Kupası açılan kamyonet çocuk parkına daldı

Elazığ’da kupa kısmı açılan kamyonet, yaklaşık 150 metre sürüklenerek çocuk parkına daldı. Kamyonet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 13:51
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Elazığ'da kupası açılan kamyonet çocuk parkına daldı

Kupası açılan kamyonet çocuk parkına daldı
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İHA'nın haberine göre, kaza, Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 23 AJ 470 plakalı kamyonet, kupasının açılması sonucu yaklaşık 150 metre sürüklenerek çocuk parkına daldı. 

Şans eseri çocukların olmadığı kazada, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak kurtarılan M.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Akıllara durgunluk veren kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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