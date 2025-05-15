Elazığ’da kurban satış ve kesim alanı belirlendi

Kaynak: İHA
Elazığ’da kurban satış ve kesim alanı belirlendi

Elazığ'da 15 dönümlük alan kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendi.

Elazığ Belediyesi, 6 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri, halk sağlığının korunması, çevresel kirliliğin oluşmaması amacıyla hazırlıklarına başladı.

Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında bulunan 15 dönüm alanın kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada vatandaşların kurban ibadetlerini usulüne uygun bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak hijyenik satış ve kesim alanları oluşturulacağı belirtildi.

Elazığ’da kurban satış ve kesim alanı belirlendi

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