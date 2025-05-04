Elazığ’da larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA
Elazığ’da larva ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Elazığ'da İl Özel İdare ekipleri tarafından larva ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da İl Özel İdare ekipleri tarafından larva ilaçlama çalışmaları sürüyor.

Elazığ İl Özel İdare ekipleri, yaklaşan yaz mevsimi öncesinde, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiliyor. Bu kapsamda çalışmalarını merkez köylerde yoğunlaştıran ekipler, Şahaplı, Koparuşağı, Çallıca, Karaali, Karagedik, Işıkyolu, Yolçatı, Gözpınar, Günaçtı, Ortaçalı, Küllük, Öksüzuşağı, Gülpınar, Bölüklü,Temur, Kelmahmut, Durupınar, Uzuntarla, Avcılı, Alaca, Alatarla, Altınkuşak, Cip, Pelte, Poyraz, Bağdere, Çöteli, Alpagut, Aydıncık ve Çatalharman köylerinde ilaçlama çalışması yaptı.

Çalışmaların süreceği bildirildi.

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