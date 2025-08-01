Elazığ'da maden göçtü! Korku dolu anlar...

Düzenleme: Kaynak: AA

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir madencilik işletmesinde göçük meydana geldiği ve bir işçinin mahsur kaldığı belirtildi. Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde Palu maden ocağında bir göçük daha meydana geldi. 2024 yılında da aynı bölge bir göçük yaşanmış ve 4 kişi kurtarılmıştı. Bu sefer de aynı sayıda kişi göçüğe maruz kaldı. 3'ü kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken bir kişinin göçük altında olduğu belirtiliyor.

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İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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