Elazığ’da mezralarda yangın: İki saatte 200 dönüm arazi küle döndü

Merkeze 24 kilometre uzaklıktaki Çevizdere köyü Sulaf ve Kuşçu mezralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine Elazığ Belediyesi ve Mollakendi Belde Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve sivil ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın iki saatte kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 200 dönüm araziye zarar veren yangın, dronla havadan görüntülendi.

Yangının ilk başladığı yer olarak Kuşçu Mezrası belirtilirken, rüzgar nedeniyle tellerin birbirine çarpması sonucu Sulaf Mezrası’nda da etkili olduğu ifade edildi. Köy sakinleri, yangının büyük kısmının bağ, bahçe ve sebzelerin olduğu alanlarda meydana geldiğini belirtti.