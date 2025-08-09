Elazığ’da motosiklet, hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. E.O. yönetimindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile motosikletteki M.O.Y., yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü E.O. ile arkasındaki M.O.Y., Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

