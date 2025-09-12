Elazığ’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği öğrenilemeyen yaya, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

