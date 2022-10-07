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Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 16:23
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Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

Elazığ’da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Elazığ-Pertek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E. idaresindeki 23 ADH 995 plakalı motosiklet ile 23 KA 164 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki sürücüde yola savrularak yaralandı. 

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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