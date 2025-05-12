Elazığ'da muhtara saldırmışlardı! Yakalandılar

Kaynak: İHA
Elazığ'da muhtara saldırmışlardı! Yakalandılar

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi muhtarını silahla yaralamışlardı. Olay yerinden kaçan saldırganlar kıskıvrak yakalandı.

Olay, 3 gün önce merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi muhtarlık binasında oturan Hacı Mehmet Özdemir'i, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi muhtarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi muhtarlık binasında oturan Hacı Mehmet Özdemir'i, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren ve bağlantısı olan 3 şüpheliyi tespit etti. Tespit edilen şüpheliler olayda kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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