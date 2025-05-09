Elazığ’da muhtara silahlı saldırı anı kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da muhtara silahlı saldırı anı kamerada

Elazığ’da muhtarlık binasında silahlı saldırıya uğrayan bir muhtar yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi muhtarlık binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, muhtarlık binasında bulunan Hacı Mehmet Özdemir’e silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı.

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Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan muhtar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Öte yandan muhtarın vurulma anı, muhtarlık binasında bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde muhtara mermilerin isabet ettiği anlar yer aldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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