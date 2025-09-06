Elazığ’da öğrenciler ders başı yapacak!

Elazığ'da pazartesi günü 493 okulda 110 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmen ders başı yapacak.

Ülkede yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokula yeni başlayacak öğrenciler için eğitim, 1 Eylül'de adaptasyon sağlanması adına bir hafta erken başladı. Bu çerçevede Elazığ'da pazartesi günü 493 okulda 110 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmen ders başı yapacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin rehberliğinde, geleceği şekillendirecek yeni bir yolculuğa ilk adımı attıklarını dile getiren Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü

Beraat Şahin, "2025-2026 eğitim-öğretim yılının, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı, başarılı ve bereketli olmasını diliyorum. İlimizde bu yıl 493 okulda, 110 bin öğrenci ve 9 bin 200 öğretmenimizle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Pazartesi günü itibarıyla okullarına kavuşan öğrencilerimiz, ders kitaplarını teslim alarak sorunsuz bir şekilde eğitim-öğretim yolculuğuna adım attılar. Okullarımızın bu sürece hazır hale gelmesinde yaz boyunca büyük bir özveriyle çalışan değerli okul yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Yapısal sorunlarımızı büyük oranda çözdüğümüz bu öğretim yılında öğrencilerimizin akademik başarıları başta olmak üzere; sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal alanlardaki başarıları için yoğun bir mesai içinde olacağız. Bu yoğun mesainin ve çalışma temposunun ana unsurunu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli oluşturacak. Elazığ eğitim camiası bu eğitim öğretim yılında; köklü tarihimizden, kültürümüzden ve bizi biz yapan değerlerimizden ilham alınarak hazırlanan bizden bir modelle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle yetişecek bir neslin inşası için gerekli olan tüm hazırlıklarını tamamladı" dedi.