Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

İl Orman Bölge Müdürlüğü'nce Keban ilçesinde orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda bu bilincin oluşturulması amacıyla "Orman Benim" etkinliği düzenlendi.

Keban-Ağın yolundaki Musa Amca Hatıra Ormanındaki programa Vali Numan Hatipoğlu, Keban Kaymakamı Furkan Akalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Hatipoğlu, bölge olarak orman yangınlarının çok fazla yaşandığına dikkat çekerek bu anlamda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Etkinlikte Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri ve protokol mensupları çevre temizliği yaparak kampanyaya destek verdi.

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

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