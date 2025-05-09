Elazığ’da "Orman Benim" etkinliği

Keban-Ağın yolundaki Musa Amca Hatıra Ormanındaki programa Vali Numan Hatipoğlu, Keban Kaymakamı Furkan Akalık, Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan, Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Vali Hatipoğlu, bölge olarak orman yangınlarının çok fazla yaşandığına dikkat çekerek bu anlamda herkesin üzerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Etkinlikte Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri ve protokol mensupları çevre temizliği yaparak kampanyaya destek verdi.