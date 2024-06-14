Elazığ'da orman yangını

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman yangına dair aktarılan bilgiye göre, Sivrice ilçesine bağlı Kürk köyünde gece saatlerinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, otların ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Sivrice Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri intikal etti. İtafiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.