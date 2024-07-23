Elazığ’da örtü yangını

Okçular köyü yakınlarında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ilçe ve Tunceli Belediyesi'nden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.

Köylülerin de traktörlerle destek verdiği söndürme çalışmaları, yangının yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı hız kazandı. Karakoçan Belediyesi Eş Başkanı Songül Düzgün, yangının geniş bir ormanlık alanı tehdit ettiğini ve acilen havadan müdahale gerektiğini belirtti. Yangınla mücadelede ekipler arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yaparak, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.