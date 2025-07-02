Elazığ’da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl kara yolu Akmezra köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T idaresindeki 34 GR 8797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada, araçta bulunan S.T. (28) ile S.T. (19) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü ile N.T. ise ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Son Haberler
Elazığ’da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Elazığ’da otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Ali Mahir Başarır: Doğal gaz mı buluyorsunuz, milletle kafa mı buluyorsunuz?
Ali Mahir Başarır: Doğal gaz mı buluyorsunuz, milletle kafa mı buluyorsunuz?
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü! Doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Uraz Kaygılaroğlu’nun acı günü! Doğum gününde aldığı haberle yıkıldı
Gözaltına alınan Tunç Soyer'den ilk açıklama
Gözaltına alınan Tunç Soyer'den ilk açıklama