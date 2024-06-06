Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Çekembağları mevkiinde dün trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanırken, kazada 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.