﻿Elazığ’da otomobil şarampole yuvarlandı

İHA’nın haberine göre, kaza, merkez Çaydaçıra Mahallesi Kuzey Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden A.O. idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlandı.

Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.