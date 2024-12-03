Elazığ’da otomobil takla attı! 1’i ağır 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil takla attı! 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Elazığ’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ’dan Bingöl’e doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Fenerbahçe hücumda ve savunmada Süper Lig’in zirvesinde
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Intel CEO 10 milyon dolar tazminatla ayrıldı
Kadının erkeğe şiddeti kamerada
Kadının erkeğe şiddeti kamerada
Manavgat'taki ELO Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı
Manavgat'taki ELO Satranç Turnuvası'na 250 sporcu katıldı
SPK ihraç verilerini yayınladı
SPK ihraç verilerini yayınladı