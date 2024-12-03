Elazığ’da otomobil takla attı! 1’i ağır 2 yaralı

Elazığ’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ’dan Bingöl’e doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.