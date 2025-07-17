Elazığ’da otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da otomobil yol kenarına devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan Birkan Çelik (9) ve Kibar Çelik (24) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karakoçan ilçesi, Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde meydana geldi. S.Ç. (44) idaresindeki 23 AFR 217 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, takla atan otomobildeki Birkan Çelik ile Kibar Çelik öldü, sürücü S.Ç. ile H.İ. (47) ve E.N.Ç. (13) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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