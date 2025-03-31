Elazığ'da peş peşe geldi! Kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Elazığ'da kuvvetli yağış, kent genelinde trafik ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Bir otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda savrularak refüje çarptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ'da etkili olan kuvvetli yağış trafik ve günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Palu ilçesinde yağış sonucu meydana gelen heyelan ulaşımı aksattı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yol trafiğe açıldı.

Kovancılar ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüje çarptı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı bildirildi. Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği, ayrıca sabah saatlerinde bölgede yer yer pus olacağı uyarısı yapıldı.

Elazığ'da peş peşe geldi! Kameraya yansıdı

Elazığ'da peş peşe geldi! Kameraya yansıdı

Elazığ'da peş peşe geldi! Kameraya yansıdı

Elazığ'da peş peşe geldi! Kameraya yansıdı

Elazığ'da peş peşe geldi! Kameraya yansıdı

Son Haberler
İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde
İtalya'da TÜFE son 1,5 yıllın zirvesinde
Meteoroloji'den Aydın’a uyarı!
Meteoroloji'den Aydın’a uyarı!
Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti
Siirt büryanı bayramda kapış kapış gitti
İsveç'te Türk baba ile oğlu "kahraman" ilan edildi!
İsveç'te Türk baba ile oğlu "kahraman" ilan edildi!
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları devam ediyor