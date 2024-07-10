Elazığ’da polis ekiplerinden kaçan 15 yaşındaki kız kömürlükte yakalandı

Kardeşler Apartmanı’na gelen polis ekipleri, kaçan kız çocuğunun apartmanın ikinci katına çıktığını belirledi. Ancak kız çocuğu, polislerin yaklaşması üzerine dar merdiven boşluğundan bodrum kata indi.

Bodrum kapısının kilitli olması nedeniyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından kilit açılarak içeriye giren polisler, kız çocuğunu gözaltına aldı.

Polis ekipleri, kız çocuğunun kaçma sebebini henüz belirleyemedi. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden kız çocuğunun durumuyla ilgili soruşturma sürüyor.