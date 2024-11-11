Elazığ’da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da polisi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da silahla ateş ederek polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da silahla ateş ederek polis memurunu yaralayan şüpheli tutuklandı.

Olay dün saat 00.05'te Ulukent Mahallesi Sugözü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahısların bulunduğu noktaya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanları dışında bulunan adresin karanlık olan bahçe kısmından, araçtan inen polise doğru ateş edildi. Olayda, 1 polis memuru yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı polis ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler G.K. ve Y.K., olayda kullanılan suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren ve polis memurunu yaralayan G.K. tutuklanırken Y.K. ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

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