Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Elazığ’da düzenlenen rüşvet operasyonunda rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan ve rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli hakkında; Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 26.08.2022 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış ve 16 şahıs gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir”