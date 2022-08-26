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Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı

Elazığ'da rüşvet operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucunda 14 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:44
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Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da rüşvet operasyonu: 16 gözaltı
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Elazığ’da düzenlenen rüşvet operasyonunda rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince yürütülen rüşvet soruşturması çerçevesinde, Elazığ Tapu ve Kadastro 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan ve rüşvet aldığı tespit edilen 2 kamu görevlisi ve bu kamu görevlilerine rüşvet verdiği belirlenen 14 şüpheli hakkında; Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce 26.08.2022 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış ve 16 şahıs gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir” 

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