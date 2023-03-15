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Elazığ’a metrekareye 55 kilo yağış düştü

Elazığ'da kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Son 24 saat içerisinde metrekareye Elazığ'da 55,2 kilo yağış düştü. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 13:44
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Elazığ'da sağanak: 55 kilo yağış düştü

Elazığ’a metrekareye 55 kilo yağış düştü
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İHA'nın haberine göre, Bölge genelinde etkili olan yağışlar sonrasında son 24 saat içerisinde Elazığ'da metrekareye 55.2 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı Elazığ başta olmak üzere bölge genelinde etkili oldu. Son 24 saat içerisinde metrekareye Elazığ'da 55.2, Malatya’ya 42.6, Adıyaman’a 70.8, Bingöl’e 32.6 ve Tunceli’ye 41.4 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yağışların Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli, Adıyaman, Elazığ, Malatya çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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