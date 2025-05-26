Elazığ’da saha karıştı: Hakem yaralandı, maç tatil edildi

2. Lig Play-off 3. Turunda Elazığspor’un Vanspor ile oynadığı karşılaşma 56. dakikada durdu.

Elazığ Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmada maç öncesi tribünlerde gerilim yükseldi ve müsabaka atılan cisimlerin temizlenmesi için bir süre gecikmeli başladı. Maç öncesi de iki takım oyuncuları birbirleriyle kavga etti. Çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik ekipleri sahaya girerek kavgayı güçlükle ayırdı

Gergin geçen maçta Elazığspor 1-0 öndeyken 56. dakikda yardımcı hakem Murat Temel’in başına yabancı madde isabet etti ve kanama meydana geldi. Orta hakem Ümit Öztürk maçı durdurarak diğer hakemlerle birlikte soyunma odasına gitti.

Bir süre beklenildikten sonra maçın tatil edildiği bildirildi. Tribün olaylarında ev sahibi ekibin hükmen mağlubiyetine kararı uygulanıyor. Maçla ilgili son kararı TFF verecek.

İkinci maçı oynanan play-off müsabakasında Vanspor ilk maçı sahasında 4-1 kazanmıştı. Tur atlayan takım final maçında Batman Petrolspor – Altınordu eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak. Finali kazanan takım ise 1. Lig’e yükselecek.