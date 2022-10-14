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Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda litrelerce alkol ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 10:03
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Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Elazığ'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada U.K. ve V.A.’nın sahte alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerince şüpheli U.K.’nin evine ve iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 4 litre sahte alkol, sahte ve kaçak içki ve içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ve yarım litre anason maddesi ele geçirildi. V.A.’nın evine yapılan operasyonda ise 600 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. (AA)

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