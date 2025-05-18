Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaydan yarım saat önce ise 9 Mayıs'ta muhtarlık ofisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özer'in evinin önündeki otomobil kurşunlandı.

Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olaydan yarım saat önce ise 9 Mayıs'ta muhtarlık ofisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özer'in evinin önündeki otomobil kurşunlandı. Polis, bağlantılı olduğunu değerlendirdiği olaylara ilişkin çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Sürsürü Mahallesi Çilek Sokak'ta meydana geldi. 9 Mayıs'ta muhtarlık ofisinde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan mahalle muhtarı Hacı Mehmet Özer'in evinin önünde park halinde bulunan otomobili, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Yaklaşık yarım saat sonra yine aynı mahallede iki grup arasında çıkan silahlı kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki olayın da bağlantılı olduğunu değerlendiren, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ’da silahlı kavga: 2 yaralı

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