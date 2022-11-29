29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

Elazığ'da bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:42
Takip Et

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki genç öldü

Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
+
Aa
-

AA'da yer alan habere göre, İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta oturan F.N. (18) yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.N. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
1
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Mustafa Destici asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
4
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
5
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿İstanbul sahte deterjan operasyonu! Tam 38 ton ele geçirildi
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿ Türkiye’nin petrol ithalatı eylülde arttı
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 85'i çipli kimlik kartına geçti
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
﻿Anayasa Mahkemesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.