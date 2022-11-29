Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü

AA'da yer alan habere göre, İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak’ta oturan F.N. (18) yaşadığı apartmanın önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.





Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.N. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.