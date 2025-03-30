Elazığ’da şimşekler geceyi aydınlattı

Elazığ'da 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı sağanak yağış, akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Elazığ'da 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağış, kentte etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsüyle birlikte kenti etkisi altına aldı. Gök gürültüsüyle birlikte çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğraf karelerine yansıttı. Meteorolojiden yapılan açıklamada ise, vatandaşların dikkatli olmaları konusuna vurgu yapıldı.

Meteoroloji yetkilileri, ayrıca yağışların ilerleyen saatlerde de devam edebileceğini belirterek ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.