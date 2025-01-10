Elazığ’da son bir ayda 95 firari yakalandı

Kaynak: İHA
Elazığ’da son bir ayda 95 firari yakalandı

Elazığ'da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda son bir ayda aranan 95 şahıs yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 1 ayda yapılan çalışmalarda toplam 95 şahıs yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yılbaşından bugüne kadar asayiş ve KOM birimlerince yapılan uygulama ve operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 20 şahıs yakalandı.

Operasyonlarda 16 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 398 adet fişek, 6 adet tüfek ve 29 adet kartuş ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

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