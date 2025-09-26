Elazığ’da sopalı kavga: 3 yaralı

Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahalle’sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.