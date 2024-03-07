Elazığ’da şüpheli ölüm

Kaynak: İHA
Elazığ’da şüpheli ölüm
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Harput Kalesi'nin arkasındaki kayalıklarda bir genç ölü olarak bulundu.

Olay, bölgede yaşayan vatandaşların kayalıkların kenarında yerde bir kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Hemen haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti ve cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya'ya ait olduğunu belirledi.

Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli buldukları için geniş çaplı bir inceleme başlattılar.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından gençin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

aw157552-01.jpg

aw157552-02.jpg

aw157552-03.jpg

aw157552-04.jpg

Son Haberler
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti Gündem
Antalya'da yabancıların evlerine çöken çeteye operasyon. Detaylar yok artık dedirtti
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia Gündem
ABD İsrail'e el altından en az 100 kere silah sattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor Spor
İlkin Aydın nefes kesti. Bu kadar da olmaz ki. Herkes Galatasaray'ın milli voleybolcusunu konuşuyor
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle Gündem
Kılıçdaroğlu Erdoğan Bayraktar'a hakaretten yargılanıyor. Erdoğan Bayraktar cephesinden sürpriz hamle
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş Gündem
Yediği dayağı hazmedemeği için öldürmüş
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’ Gündem
Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı Gündem
Bayan Bacak sonunda isyan etti. Fotoğraflarını satışa çıkarmıştı