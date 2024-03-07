Elazığ’da şüpheli ölüm

Olay, bölgede yaşayan vatandaşların kayalıkların kenarında yerde bir kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı.
Hemen haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, gencin hayatını kaybettiğini tespit etti ve cesedin 21 yaşındaki Mehmet Salih Kaya'ya ait olduğunu belirledi.
Jandarma ekipleri, gencin ölümünü şüpheli buldukları için geniş çaplı bir inceleme başlattılar.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yapacağı incelemenin ardından gençin cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.